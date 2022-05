Ein Auto hat in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) einen Schulbus gerammt und so ein Kind verletzt. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah der Fahrer des Wagens am Dienstagmorgen den Schulbus, wie die Polizei mitteilte. Das Kind sei leicht verletzt worden. Weitere Menschen sollen nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden sein. Das Alter des Kindes und weitere Hintergründe zum Unfall waren zunächst nicht bekannt.