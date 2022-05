Nach der Freisetzung größerer Mengen des giftigen Gases Kohlenmonoxid haben Feuerwehr und Polizei das Gelände eines Möbelzulieferers in Melle (Kreis Osnabrück) geräumt. Zuvor hatten in der Nacht zum Samstag Rauchmelder angeschlagen, nachdem es in einem Heizungsraum des Betriebs einen Kabelbrand gegeben hatte, wie ein Beamter am Samstag sagte. Beschäftigte des Herstellers von Holzfurnierteilen seien in Sicherheit gebracht, niemand sei verletzt worden.