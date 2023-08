In einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Schaumburg ist es zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein 40-jähriger Georgier soll in der Nacht zum Donnerstag in Rinteln versucht haben, einen 41-jährigen Ukrainer zu töten - mit einem Messer sowie "erheblicher Gewalteinwirkung gegen den Kopf", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.