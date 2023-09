Ein 24 Jahre alter Erntehelfer ist bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch im Landkreis Stade gestorben. Der Mann, der auf einen Traktor durch eine Plantage fuhr, stürzte gegen 8.00 Uhr mit dem Fahrzeug in einen Graben, wie die Polizeiinspektion Stade mitteilte. Er wurde unter dem Schlepper eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Der Mann aus Polen verstarb an der Unfallstelle. Vier weitere Erntehelfer, die sich in der Nähe des Unfalls in Jork-Borstel aufgehalten hatten, erlitten einen Schock. Sie wurden von einer Notfallseelsorgerin betreut. Rund 60 Helfer waren im Einsatz. Zunächst berichtete das "Stader Tageblatt".