Eine Autofahrerin hat sich bei einem Unfall in der Nähe von Barum (Landkreis Uelzen) mehrfach mit ihrem Wagen überschlagen und wurde dabei tödlich verletzt. Die 37-Jährige kam am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Holzmast und überschlug sich mit ihrem Auto. Sie starb nach Auskunft der Polizei noch am Unfallort.