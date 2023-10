Räuber haben in Lohne im Landkreis Vechta einen Geldautomaten gesprengt und dann mit der Beute die Flucht ergriffen. Menschen wurden bei der Sprengung nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An der ehemaligen Bankfiliale, an dessen Außenfassade der Geldautomat montiert war, entstand ein hoher Sachschaden. Ein Anwohner hatte die Sprengung in der Nacht zum Samstag bemerkt und einen Notruf abgesetzt.