In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt Achims (Landkreis Verden) ist ein Feuer ausgebrochen - die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei an. Es könne bereits gesagt werden, dass das Haus nicht länger bewohnbar und ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden sei, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Wie lange die Löscharbeiten dauern werden, sei nicht absehbar. Die Polizei geht einer Mitteilung zufolge derzeit von Brandstiftung aus.