Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist komplett ausgebrannt. Ersten Schätzungen zufolge sei ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein 39-jähriger Bewohner habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die Ursache des Brandes vom Montagabend blieb zunächst unklar.