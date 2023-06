Mit Plakaten mit der Aufschrift "Keine Heizung ist illegal" hat die AfD im niedersächsischen Landtag das vom Bund geplante Heizungsgesetz kritisiert. "Der Staat hat sich nicht darum zu kümmern, womit die Bürger heizen, was sie essen, wohin sie in den Urlaub fliegen und wie oft oder wie sie ihre Mobilität gestalten", sagte der AfD-Abgeordnete Ansgar Schledde am Mittwoch.