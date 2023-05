Nach den Stimmverlusten der Bremer Grünen bei der Bürgerschaftswahl hat Sozialsenatorin Anja Stahmann ihren Rücktritt verkündet. Sie werde aus dem Senat ausscheiden und auch ihr Bürgerschaftsmandat nicht annehmen, sagte Stahmann bei einer Landesmitgliederversammlung am Samstag. Sie rief die Ökopartei aber auf, sich in den kommenden Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken für grüne Inhalte einzusetzen. Über die Aufnahme dieser Verhandlungen soll der Parteitag offiziell entscheiden. Wegen der Wahlniederlage der Grünen will auch die Umweltsenatorin und Spitzenkandidaten Maike Schaefer dem nächsten Senat nicht mehr angehören.