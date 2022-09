Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat in der Energiekrise staatliche Unterstützung für die Wirtschaft gefordert, notfalls mit neuen Schulden. Der Staat müsse an der Seite der Bürger, aber auch der Unternehmen stehen, sagte der SPD-Politiker in einer Diskussion der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl bei der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" am Dienstagabend. "Jedes Unternehmen, das wir retten, zahlt weiter Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, Gehälter", sagte Weil. "Es wird für den Staat und auch für das Land viel teurer, die Dinge laufen zu lassen."