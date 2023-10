Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind aus Sicht der niedersächsischen SPD eine große Enttäuschung für die Partei. "Den beiden SPD-Landesverbänden ist es in diesen Krisenzeiten leider nicht gelungen, die Wählerinnen und Wähler von sozialdemokratischen Ideen für eine gute Zukunft zu überzeugen", sagte die Generalsekretärin der SPD Niedersachsen, Dörte Liebetruth, am Sonntag laut Mitteilung.

Die Union habe es geschafft, statt Landesthemen die Bundespolitik in den Vordergrund des Wahlkampfes zu rücken. "Die enttäuschenden Ergebnisse müssen ein Weckruf für die Ampel sein", so Liebetruth. "Es geht darum, gemeinsam sachorientierte Lösungen im Sinne der Menschen zu erarbeiten, statt sich in öffentlichen Streitigkeiten und Maximalpositionen zu verlieren." Nur so könne das Vertrauen vieler Menschen zurückgewonnen und die AfD zurückgedrängt werden.

Bei der Landtagswahl in Hessen wurde die CDU stärkste Kraft und kommt laut ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF auf 34,7 bis 35,4 Prozent. Die SPD steuert mit 15,2 bis 15,9 Prozent auf ein historisch schlechtes Landesergebnis zu. Die Grünen landen bei 15,4 bis 15,5 Prozent, die AfD kommt auf 16,3 bis 16,8 Prozent.

Bei der Landtagswahl in Bayern kam die CSU von Ministerpräsident Markus Söder nach Hochrechnungen auf 36,5 bis 36,8 Prozent. Es folgt die AfD mit 15,5 bis 15,9 Prozent. Knapp dahinter liegen die Grünen mit 15,4 bis 15,8 Prozent vor den Freien Wählern mit 14,4 bis 14,7 Prozent. Die SPD kommt auf 8,1 bis 8,2 Prozent.