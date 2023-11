Niedersachsen steht bei der Aufnahme von Flüchtlingen nach Worten von Ministerpräsident Stephan Weil am Rande seiner Möglichkeiten. "Schutzbedürftigen wollen wir Schutz gewähren", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Allerdings sei Deutschland heute das Ziel von vielen Tausend Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. "In der Summe sind das viel mehr als wir auf Dauer aufnehmen können."

Niedersachsen steht bei der Aufnahme von Flüchtlingen nach Worten von Ministerpräsident Stephan Weil am Rande seiner Möglichkeiten. "Schutzbedürftigen wollen wir Schutz gewähren", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Allerdings sei Deutschland heute das Ziel von vielen Tausend Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. "In der Summe sind das viel mehr als wir auf Dauer aufnehmen können."

Für Niedersachsen rechne er in diesem Jahr mit rund 32.000 neuen Flüchtlingen, sagte Weil. Die Mehrheit davon habe auch ein Schutzrecht. Seit 2017 habe das Land jedoch insgesamt etwa 257.000 Menschen aufgenommen, darunter rund 100.000 Ukrainer, die nicht als Flüchtlinge gezählt werden. Das entspreche in etwa der Einwohnerzahl von Niedersachsens zweitgrößter Stadt Braunschweig. "Wir spüren in vielen Bereichen, dass diese hohen Zahlen für unsere Gesellschaft kaum noch zu verkraften sind", sagte Weil.

Als Beispiel nannte der Ministerpräsident die Schwierigkeit, passende Unterkünfte zu finde. Das betreffe auch die Einrichtungen des Landes. "Ohne eine starke Verdichtung in Zelten geht es nicht mehr", sagte der Regierungschef. "Wir sehen auch, dass die Aufnahmebereitschaft in unserer Gesellschaft deutlich geringer ist als etwa 2015/2016." So wolle die Regierung die Kapazität der landeseigenen Unterkünfte bis Ende März auf etwa 20.000 Plätze anheben. An den Standorten dafür gebe es allerdings regelmäßig Proteste gegen dieses Vorhaben.