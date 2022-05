Der Landesfrauenrat fordert mit Blick auf die Landtagswahl in Niedersachsen einen höheren Anteil an weiblichen Abgeordneten im Parlament. Die Parteien sollten bei der Aufstellung ihrer Wahllisten Kandidatinnen paritätisch, also gleichwertig, mindestens aber auf aussichtsreichen Listenplätzen aufstellen, forderte der Rat am Freitag. Angesichts einer Frauenquote im Landtag von 29 Prozent sei es «höchste Zeit zum Gegensteuern».