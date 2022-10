Der scheidende CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer fordert nach der Wahlniederlage seiner Partei in Niedersachsen einen thematischen Neuanfang. Wenn man in der Region Hannover mit mehr als einer Million Einwohnern bestenfalls drei Landtagswahlkreise direkt gewinne, stelle sich die Frage, ob man sich an der einen oder anderen Frage anders aufstellen müsse, sagte Toepffer der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend in Hannover. "Die Kern-DNA der CDU ist beispielsweise nicht die Frage, ob ich ohne Tempolimit über eine Autobahn brausen kann." Toepffer hatte kurz nach den ersten Prognosen seinen Rücktritt als Fraktionschef angekündigt.