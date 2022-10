Die niedersächsische FDP richtet sich nach ihrem Rauswurf aus dem Landtag in Hannover auf außerparlamentarische Arbeit ein. Das kündigte Landeschef Stefan Birkner am Montag nach der FDP-Präsidiumssitzung in Berlin an. "Das ist alles andere als erfreulich." Seit 2003 habe die FDP dem Landesparlament fast 20 Jahre angehört.