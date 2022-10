Nach den Stimmgewinnen der Grünen bei der Landtagswahl in Niedersachsen fordert die Parteijugend die Umsetzung klarer Klimaschutzziele in einer künftigen Regierung. "Für uns ist zentral, dass Niedersachsen auf einem 1,5-Grad-Pfad im Klimabereich steuert", sagte der Landessprecher der Grünen Jugend, Felix Hötker, der Deutschen Presse-Agentur. Für ihn bedeutet das, dass 2035 Klimaneutralität im Land erreicht sein sollte. Dies müsse auch in einem möglichen Koalitionsvertrag mit der SPD festgeschrieben werden.