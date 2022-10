Die Grünen haben in Niedersachsen erstmals bei einer Landtagswahl mehrere Direktmandate gewonnen. Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg gewann den Wahlkreis Hannover-Mitte mit 35,5 Prozent der Erststimmen, wie das Statistische Landesamt am Sonntagabend auf seiner Internetseite veröffentlichte. In Göttingen-Stadt setzte sich Marie-Christine Kollenrott mit 35,2 Prozent der Erststimmen durch. In Lüneburg reichten Pascal Mennen 30,0 Prozent der Erststimmen zum knappen Erfolg.