Die niedersächsischen Grünen haben die Ergebnisse bei den Wahlen in Bayern und Hessen als Erfolg bezeichnet. Die Partei habe ihr historisch zweitbestes Ergebnis bei Landtagswahlen in Hessen und Bayern erzielt, sagte die Grünen-Landesvorsitzende Greta Garlichs am Sonntagabend laut Mitteilung. "Das ist durchaus ein Erfolg." Die Partei sei in beiden Ländern gut verankert und erfahre stabile Zustimmungswerte, so Garlichs.