Niedersachsens CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner will nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl als Fraktionsvorsitzender die Opposition anführen. Das kündigte der 41-Jährige am Montagmorgen in Hannover an. Sein Ziel sei es, eine "konstruktive, klare, aber auch in vielen Themen vielleicht auch ein Stückchen andere Oppositionsarbeit" zu machen. Eine "Blockade-Opposition" werde die CDU nicht sein. Gegenkandidaturen aus der künftigen CDU-Fraktion seien ihm nicht bekannt, sagte Lechner.

Mit Blick auf den angekündigten Rückzug von Bernd Althusmann vom CDU-Landesvorsitz sagte Lechner, es gehe jetzt darum, die Nachfolge "in den nächsten Wochen so zu beraten, dass wir uns breit getragen aufstellen". Es gehe nicht um einzelne Personen, sondern eine schlagkräftige CDU insgesamt. An eine Doppelspitze glaube er nicht. Denkbar sei aber ein Mitgliederentscheid. "Auch das kann passieren", sagte er. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir zum Beispiel den nächsten Spitzenkandidaten auch in Urwahl aufstellen sollten."

Inhaltlich brauche die CDU als Volkspartei einen "Mix", in dem sich möglichst viele Wählerinnen und Wähler wiederfinden. Gefragt nach den CDU-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Hendrik Wüst und Daniel Günther, die beide zusammen mit den Grünen regieren, sagte Lechner, beide seien auf einem guten Kurs. "Insofern ist die Politik dieser beiden sicherlich insgesamt auch für die CDU Deutschlands eine, die auch vorbildlich sein kann", sagte er.

Der bisherige CDU-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag, Dirk Toepffer, hatte bereits am Sonntagabend seinen Rückzug angekündigt.