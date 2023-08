Absperrband hängt am Bischöflichen Weinberg im Magdalenengarten. Foto

Auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen Weinbau gibt es doch in Niedersachsen. Die Winzer warten wie die übrigen Landwirte auf sonnigere und trockenere Tage - dann könnte es noch einen guten Jahrgang geben.

Angesichts des ausdauernden Regens in den vergangenen Tagen hoffen die Winzer in Niedersachsen auf sonnige Tage im August. "Ein bisschen Sonne wäre jetzt sehr gut", sagte der Vorsitzende des Niedersächsischen Weinbauverbandes, Jan Brinkmann, aus Bad Iburg bei Osnabrück.

Das betreffe alle Winzer in Niedersachsen. "In der Lüneburger Heide sagt man, der Regen war auch mal nötig, aber auch da sagt man, dass es jetzt gut ist", sagte Brinkmann. Der viele Regen habe auch notwendige Arbeiten an den Weinreben erschwert oder sogar verhindert. "Es ist noch nichts verloren. Wenn wir einen warmen August und einen warmen September kriegen, kann es ein super Jahrgang werden", erklärte der Verbandsvorsitzende.

Nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit durften 2022 insgesamt 40 Personen in Niedersachsen professionellen Weinanbau betreiben. In Niedersachsen wird derzeit auf einer Fläche von rund 22 Hektar angepflanzt. Die Zahl der genehmigten Rebfläche ist seit 2016 auf rund 36 Hektar angewachsen.