Die niedersächsische Landesregierung aus SPD und Grünen hat nach Einschätzung der AfD bislang zu wenige Dinge umgesetzt. "Vollmundig wurden rasche Hilfen für den Mittelstand, aber auch für Eigenheimbesitzer mit Öl- und Pelletheizungen in Aussicht gestellt. Passiert ist in diese Richtung praktisch nichts", kritisierte Stefan Marzischewski-Drewes, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag, am Mittwoch anlässlich der 100-Tage-Bilanz der Regierung.