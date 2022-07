Die Firma Al Shalati Großhandel in Oldenburg hat wegen des Nachweises von Salmonellen vorbeugend das Produkt «Al Gota – Sesame Tahini» zurückgerufen. Es handelt sich um Sesammus in der 800-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Januar 2023. Das Produktionsdatum gab das Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit («lebensmittelwarnung.de») am Dienstag mit Januar 2021 an. Die Loskennzeichnung lautet 1066.