Ein Streit auf einem Schützenfest in Moormerland im Landkreis Leer ist für eine 23-Jährige in einem Krankenhaus geendet. Sie sei in der Nacht zu Samstag mit einer 18-Jährigen aneinandergeraten, die ihr zunächst ins Gesicht getreten habe, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde sie von ihr geschubst, fiel auf den Kopf und blieb bewusstlos liegen. Die Frau zog sich eine Gehirnerschütterung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.