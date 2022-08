Neun Autos haben auf einem Parkplatz auf Borkum gebrannt. Menschen wurden bei dem Vorfall am Sonntagmorgen nicht verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen mehrere Fahrzeuge in Vollbrand. Das Feuer breitete sich rasch auf weitere parkende Autos aus - konnte jedoch schließlich von den Einsatzkräften gelöscht werden.