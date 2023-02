Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Leer (Landkreis Leer) sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 37-jährige Autofahrerin habe beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen mit Vorfahrt übersehen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die Frau sei schwer verletzt worden. Im zweiten Fahrzeug wurden der 24-jährige Fahrer und ein Zweijähriger leicht, eine 26-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Alle vier kamen in umliegende Krankenhäuser.