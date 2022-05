Bei der Kollision seines Wagens mit einem entgegenkommenden Lastwagen ist ein Autofahrer am Freitagabend in der Nähe von Leer (Ostfriesland) gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 50-Jährige in Richtung des Ortes Holtland unterwegs, als sein Fahrzeug aus unbekannten Gründen plötzlich auf die andere Straßenseite geriet. Der Autofahrer sei an seinen schweren Verletzungen gestorben, der Lkw-Fahrer habe sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.