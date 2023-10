In Friedland (Landkreis Göttingen) ist am Sonntag ein toter Schwimmer aus dem Kiessee geborgen worden. Zuvor hatten Zeugen die Hilferufe des 36-Jährigen im Wasser gehört und die Rettungskräfte alarmiert, wie die Polizei am Abend mitteilte. Am Nachmittag fanden Rettungstaucher den leblosen Körper des Mannes auf dem Grund des Gewässers und brachten ihn an Land. Ein Arzt habe nur noch seinen Tod feststellen können, hieß es. Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht.