Die Abwehrspieler Anselmo Garcia MacNulty (19) und Fabio Di Michele Sanchez (19) vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zieht es für ein Jahr in die Niederlande. Beide Nachwuchsspieler gehen auf Leihbasis bis Sommer 2023 zum Zweitligisten NAC Breda, wie die Wölfe am Dienstag mitteilten. Dort treffen sie im ehemaligen Spieler Jesaja Herrmann (2014 bis 2021) und in Ex-VfL-Assistenzcoach Ton Lokhoff auf zwei ehemalige Wolfsburger.