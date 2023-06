Zum Auftakt der Klimaschutztage in Göttingen haben Aktivisten der Gruppe Letzte Generation am Samstag gegen die Politik demonstriert. "Während wir uns auch in Niedersachsen auf einen Hitzesommer mit Wasserknappheit vorbereiten, investiert unsere Bundesregierung weiter in den tödlichen Kurs der fossilen Energien", hieß es in einer Mitteilung der Demonstranten.