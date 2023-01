Mario Krömer kennt ausnahmslos alle Straßen seiner Heimatstadt Stade und seiner Geburtsstadt Buxtehude: Durch jede ist er mindestens einmal gejoggt. "Every Single Street" nennt sich sein Laufprojekt, das er 2018 startete. Auch in anderen Städten gibt es Anhänger dieser Challenge. Doch für Krömer sind die Läufe etwas Besonderes: Der 44-Jährige will anderen Menschen Mut machen. Krömer ist bereits sein halbes Leben wegen einer chronischen Krankheit schwerbehindert.