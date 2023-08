Der Langstreckenschwimmer Frank Feldhus ist unterwegs: In nur 48 Stunden will der Oldenburger alle sieben Ostfriesischen Inseln von Wangerooge bis Borkum abschwimmen. Am Sonntag schwamm der 63-Jährige von Wangerooge aus los - geplant ist, von Inselufer zu Inselufer durch die Seegatten, also die Strömungsrinnen zwischen den Inseln, zu schwimmen. Das entspricht zusammengerechnet einer Schwimmstrecke von rund 30 Kilometern. Am Montagabend wolle er auf Borkum sein, sagte Feldhus im Vorfeld.