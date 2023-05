Sternekoch Nelson Müller (44) hat am Montag ein neues Restaurant auf Norderney eröffnet. Das Lokal mit dem Namen "Müllers auf Norderney" ist das dritte der Marke "Müllers", wie eine Werbeagentur mitteilte.

"Ich war vor einem Jahr das erste Mal auf Norderney und habe mich sofort in die Insel verliebt", sagte Müller laut Mitteilung. Durch seine Lehrzeit auf Sylt habe er schon früh die Nordsee lieben gelernt. "Norderney ist allerdings etwas ganz Besonderes. Die Menschen hier und das Lebensgefühl haben mich eingenommen."

Zwei weitere Restaurants hat der TV-Koch bereits in Essen sowie im Rheingau in der Nähe von Mainz und Wiesbaden. In dem am Weststrand gelegenen Lokal auf der Nordsee-Insel Norderney sollen Gäste Mittag- und Abendessen sowie Kleinigkeiten am Nachmittag erhalten. Müller habe ein Angebot von der Bouillabaisse bis zum Streetfood "für alle Gemütszustände" zusammengestellt, hieß es weiter.

Der in Stuttgart aufgewachsene Müller führt unter dem Namen "Schote" ein viertes Restaurant in Essen. Das Lokal ist mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnet. Müller ist aus dem Fernsehen unter anderem durch seine Lebensmittelreportagen im "ZDF" bekannt.

Müllers auf Norderney