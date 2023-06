Der Youtuber und Mathelehrer Kai Schmidt, bekannt als "Lehrerschmidt", trauert in einem Video auf seinem Kanal um seine Frau. "Die größte Säule meines Lebens ist nach fast 25 Jahren einfach weg", sagte Schmidt in dem Video. Am 12. Juni sei seine Frau nach langer schwerer Krankheit gestorben, zuvor sei sie ein halbes Jahr in Behandlung gewesen. "Ab jetzt müssen wir alleine weitermachen", sagte Schmidt, der einen Sohn hat. Es tue unfassbar weh.

Er nutzte das Video auch für einen Appell an die Zuschauer: "Geht zur Vorsorge!" Sie hätten immer gedacht, sie seien zu jung dafür. "All diesen Kummer, Leid und Elend hätten wir uns ersparen können, wenn wir regelmäßig zur Vorsorge gegangen wären." Er werde nun eine Auszeit nehmen und wiederkommen, wenn er so weit sei, sagte Schmidt abschließend.

"Lehrerschmidt", der in Niedersachsen lebt und unterrichtet, hat bei Youtube 1,66 Millionen Abonnenten. In seinen Videos erklärt er Mathe- und Physikthemen. Auf die Idee mit den Videos zum Mathe-Basiswissen brachte den Lehrer aus der Grafschaft Bentheim seine Abschlussklasse. Die ersten Videos wurden auf dem Schulserver hochgeladen, doch schnell fehlte Speicherplatz und Schüler rieten Schmidt, sie auf Youtube zu stellen, wo sie nun zu den absoluten Klickhits zählen.

Youtube-Kanal Lehrerschmidt Video zum Tod seiner Frau