Ein 81 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lingen (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Sein Pedelec prallte am Dienstagabend mit einem Wagen zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 64 Jahre alte Autofahrer wollte den Pedelecfahrer demnach überholen als es zum Zusammenprall kam. Der 81-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.