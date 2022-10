Bei einem schweren Autounfall im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Eine 41-Jährige wurde bei dem Unfall nahe Hitzacker am Mittwochnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der junge Mann mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort rammte er das Auto der 41-Jährigen frontal, beide Fahrzeuge wurden von der Straße geschleudert. Der 22-Jährige starb noch am Unfallort. Die schwer verletzte Frau kam ins Krankenhaus. Die Polizei sicherte Spuren und schaltete einen Verkehrsgutachter ein.