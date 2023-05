Nach einem Feuer im Fritz-Reuter-Gymnasium in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) fällt am Donnerstag der Unterricht für die Schüler aus. In der Nacht zum Donnerstag habe es in der Zwischendecke des Gebäudes gebrannt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 100.000 Euro. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.