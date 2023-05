Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Montagabend in Bleckede (Landkreis Lüneburg) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Der Mieter der Wohnung, in der das Feuer entstand, war zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Demnach ist bislang unklar wie es zu dem Brand kam. Der Sachschaden werde auf rund 250.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses mussten anderweitig untergebracht werden. Sechs Menschen wurden durch den Rauch leicht verletzt. Sie konnten laut Polizei noch vor Ort versorgt werden.