Bei einer Explosion und einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Außerdem wurden nach Angaben der Polizei 23 Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Wie es am Mittwochabend zu der Explosion in dem Haus mit 80 Bewohnern kommen konnte, war auch am Donnerstagmorgen nach Polizeiangaben noch unklar.