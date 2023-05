Bei einer Explosion und einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Wie es am Mittwochabend zu dem Vorfall in dem Haus mit 80 Bewohnern kommen konnte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Bei dem Toten handele es sich vermutlich um einen 34-jährigen Mann - seine Leiche wurde demnach in der Wohnung gefunden, in der es zu der Explosion gekommen war. Zudem gab es mehrere Verletzte.