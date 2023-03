In ihrem Lokal in Bleckede bietet Urte Rötz einmal im Monat ein Drei-Gänge-Menü für Singles an. Die 58-Jährige war jahrelang auf Geschäftsreisen und störte sich am Alleinsein im Restaurant. Als passionierte Köchin erfand sie das Single-Dinner einmal im Monat in ihrem Restaurant im Landkreis Lüneburg. Der runde Tisch 14 für 6 Personen ist der gefragteste in "Urtes Wohnküche". "Es geht nicht ums Dating, ich will weder Größe noch Beruf wissen", erzählt sie.