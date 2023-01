Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der Bundesstraße 70 im emsländischen Lünne ist am Montag der Fahrer des Zweirades tödlich verletzt worden. Der 29-Jährige verstarb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 81-jährige Autofahrer beim Abbiegen den Motorradfahrer im Gegenverkehr übersehen. Die B70 von Rheine in Richtungen Lingen musste mehrere Stunden gesperrt werden.