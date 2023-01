Polizeibeamte stehen in dem Klimacamp bereit. Foto

Die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Ortes Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier hat begonnen. Auch aus Bremen und Niedersachsen sollen Polizisten eingesetzt werden.

In dem von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier sollen auch Polizisten aus Bremen und Niedersachsen zum Einsatz kommen. Aus Bremen soll am Freitag eine sogenannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit anreisen, bestehend aus rund 30 Beamten, wie das Innenressort des Landes mitteilte. Zu Beginn der nächsten Woche sollen die Beamten wieder abreisen. Danach soll ein Wasserwerfer, begleitet von zwei Sonderwagen, einige Tage in Lützerath eingesetzt werden.

Das Land Niedersachsen unterstützt Nordrhein-Westfalen mit Einsatzkräften und Gerät der Bereitschaftspolizei, wie das Innenministerium Niedersachsens am Mittwoch bekanntgab. Auch kämen sogenannte Teilkräfte aus den Polizeidirektionen Hannover und Braunschweig zum Einsatz. Zu der Zahl der Polizisten, die nach Lützerath geschickt werden, machte das Ministerium keine Angaben.

Einem "Spiegel"-Bericht zufolge entsenden nahezu alle Bundesländer Einsatzkräfte nach Lützerath.

Bericht