Der Flughafen Hannover-Langenhagen will 2023 neue Ziele und mehr Verbindungen anbieten - dabei hofft der Airport auf weitere Entspannung bei den Personalengpässen an den Sicherheitskontrollen. "Dazukommen wird im Sommer Riga", sagte Geschäftsführer Martin Roll der Deutschen Presse-Agentur. Die lettische Hauptstadt sei auch interessant wegen einiger Umsteigeziele, die Passagiere dann von dort aus ansteuern können. Direktziele Hannovers würden "auf absehbare Zeit" zudem nicht mehr aus dem Flugplan genommen. In der Vergangenheit hatte es Kritik gegeben, als beispielsweise die Route Hannover-Brüssel verschwand.

"Darüber hinaus haben wir noch weitere Ideen und sprechen mit verschiedenen Airlines", ergänzte Roll. Er gehe davon aus, dass die allgemeine Erholung des Flugverkehrs nach der Corona-Krise anhalte und damit "Schritt für Schritt einige Ziele hinzukommen".

Der Manager betonte, im Linienverkehr bleibe für Hannover vor allem die Anbindung an internationale Drehkreuze entscheidend. Hier solle die Taktung künftig enger werden. "Besonders wichtig für unsere Fluggäste ist, dass die Verbindungen in die großen Hubs - Frankfurt, München, Amsterdam, Paris, London - im nächsten Jahr aufgestockt werden", erklärte Roll. "Die Frequenz nimmt zu, sodass es zum Beispiel in Richtung Nordamerika kürzere Umsteigezeiten geben wird."

Bei Nonstop-Ferienflügen aus der Heimatstadt des Reisekonzerns Tui könne man das Programm ausweiten: "Im Touristikverkehr wollen wir an der einen oder anderen Stelle weitere Direktverbindungen aufbauen."