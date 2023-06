Die Luftwaffenübung "Air Defender 2023" zieht täglich auch Dutzende Hobbyfotografen und Flugzeugliebhaber an. Am Zaun des Fliegerhorsts in Wunstorf in der Nähe von Hannover harren sie geduldig aus und hoffen, möglichst viele Flieger vor die Linse zu bekommen. Die meisten der sogenannten Planespotter hinter dem Zaun haben eine Trittleiter dabei, die freie Sicht auf das Rollfeld ermöglicht.