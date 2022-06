Nach 32 Dienstjahren ist die deutsche Fregatte «Lübeck» zum letzten Mal von einem Einsatz zurückgekehrt. Die Besatzung des Kriegsschiffs steuerte am Donnerstagvormittag nach einem fünfmonatigen Nato-Einsatz im Mittelmeer ihren Heimathafen Wilhelmshaven an. Mit der Außerdienststellung des Schiffs Ende des Jahres endet in der Bundeswehr die Ära der Fregatten der sogenannten Bremen-Klasse F122, wie das Marinekommando mitteilte. Die rund 130 Meter lange «Lübeck» ist die letzte Fregatte dieses Typs.