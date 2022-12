Justizvollzugsanstalt hautnah: Das Radioprogramm Bremen Next von Radio Bremen sendet am Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr live aus der JVA Bremen-Oslebshausen. Das Radioteam vor Ort wolle der Frage nachgehen, wie sehr das in der Popkultur dargestellte Gefängnisleben der Realität entspreche, teilte Radio Bremen mit. Geplant seien Gespräche mit Insassen, Auszubildenden der JVA sowie der Gefängnisleitung. Die jungen Hörer und Hörerinnen sollen Einblicke in die gesamte Einrichtung mit ihren Wohngruppen, Werkstätten und Zellen sowie in den Tagesablauf eines Jugendgefängnisses erhalten.