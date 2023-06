Die Kassenärzte und Psychotherapeuten in Niedersachsen haben vor Einschränkungen in ihren Praxen gewarnt, falls ihre Honorare nicht angemessen steigen sollten. In den anstehenden Honorarverhandlungen mit den Krankenkassen müssten die Inflation und die steigenden Personalaufwendungen berücksichtigt werden, forderte die die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Samstag.