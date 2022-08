Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Melle (Landkreis Osnabrück) sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 49-Jähriger geriet am Samstag mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte mit einem Kleinbus zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben nach war der Fahrer zu schnell unterwegs und alkoholisiert.