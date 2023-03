Der Gründer der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), Tilman Zülch, ist tot. Er sei am Freitag im Alter von 83 Jahren gestorben, teilte die Menschenrechtsorganisation am Samstag mit. "Wir sind tief betroffen über diesen Verlust. Mit unseren Gedanken sind wir bei seinen Angehörigen und Freunden in aller Welt", sagte der GfbV-Bundesvorsitzende Burkhard Gauly laut Mitteilung.